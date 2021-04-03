في خطوة هي الأولى من نوعها.. افتتاح قسم عملية القثطرة القلبية في كوباني

وافتتح قسم عملية القثطرة القلبية الأولى في مشفى كوباني، اليوم، بحضور العشرات من الأطباء وأعضاء المؤسسات المدنية وممثلين عن الأحزاب السياسية في المقاطعة.

إلى ذلك، ألقى الدكتور والأخصائي بالأمراض القلبية، أحمد عوني بوزان، كلمة أشار من خلالها إلى المراحل التي مرّ بها المشروع مبينًا أنّه استغرق ثلاثة سنوات.

وقال: "كنّا بانتظار الكادر الطبي المختص بالقثطرة القلبية، نظرًا لقلّتهم في المنطقة بالإضافة إلى عدم توفّر كافة الأجهزة اللازمة ذلك الحين، أمّا الآن بات كل شيء متوفرًا".

وأضاف: "سنعالج يوميًا ثلاث حالات لمرضى القلب، بالإضافة إلى الحالات الإسعافية العاجلة، وسيتم إجراء عمليات القثطرة للمرضى، بعد فحص الطبيب المختص لهم واستشارته، إن كان ذلك المريض بحاجة إلى العملية أم لا".

مُشيرًا أنّ عدد أطباء القسم هو 4، و5 من الممرضين ثلاثة منهم في غرفة العناية المركزية واثنين في غرفة إجراء عملية القثطرة، بالإضافة إلى 5 مساعدين مسؤولين عن الأمور الإدارية في القسم.

وفي سياق متصل، ألقى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات، أحمد محمود، كلمة أكّد من خلالها أنّ الهدف من افتتاح قسم القثطرة القلبية في مشفى كوباني، هو تخفيف معاناة مرضى القلب واختصار الطريق عليهم.

وقال: "بدلًا من أن يتجه مرضى القلب المحتاجين للعمليات إلى خارج مناطق إقليم الفرات، سيتعالجون هنا في المنطقة من الآن فصاعدًا، الأمر الذي سيوفر مشقّة السفر ويخفف من أعبائها المادية".

وأشار إلى أنّ هذا المشروع هو نوع من المساعدة الإنسانية تقدّمه هيئة الصحة لمرضى القلب، كون العمليات التي ستُجرى للمرضى ستكون بنصف قيمة العملية التي تجريها بقية المستشفيات.

ومن جانبه، بارك الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف، افتتاح القسم، وقال: "هذه الخطوة مهمة جدًّا لأبناء المنطقة ما يخلّصهم من المعاناة والسفر"، متمنيًا النجاح والتقدّم للقسم والشفاء لكافة المرضى.

وبدوره قال عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو: "خطوة كهذه في المرحلة الصعبة التي تمرّ بها المنطقة من حرب وتهديد إيجابية، ويتضح من خلال هذا المشروع مدى مقاومة أهالي المنطقة ومؤسساتها وأطبائها في وجه كافة المخططات التي تُحاك ضدهم، في سبيل العيش بسلام وكرامة في مناطقهم".

هذا وسيدير قسم القثطرة القلبية في مشفى كوباني كلًا من الدكتور، رشاد كيتكاني، والدكتور، أحمد عوني بوزان، وهما المختصان بأمراض القلب وهم من أبناء مدينة كوباني.

(م ع/ د أ)

ANHA