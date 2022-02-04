في خطوة غير مسبوقة.. إسرائيل والبحرين توقّعان اتفاقية تعاون عسكري

في خطوة هي الأولى من نوعها مع دولة خليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المنامة وأبو ظبي قبل أكثر من عام، وقّعت إسرائيل أمس الخميس اتفاقية دفاعية مع البحرين.

وأبرم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الخميس اتفاقية دفاعية مع البحرين تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب. وهذه الخطوة غير مسبوقة لإسرائيل مع دولة خليجية منذ تطبيع العلاقات منذ أكثر من عام. واعتبر غانتس أن مذكرة التفاهم هذه ترتقي بعلاقة البلدين إلى "آفاق جديدة".

مضيفاً في بيان "بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات (التطبيع)، توصلنا إلى اتفاقية دفاعية مهمة ستسهم في أمن البلدين واستقرار المنطقة".

يذكر أن غانتس وصل الأربعاء إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2020 بعد تطبيع العلاقات مع الإمارات، في اتفاق تاريخي أعطى إسرائيل موطئ قدم غير مسبوق في المنطقة الواقعة على مقربة من إيران.

(د ع)