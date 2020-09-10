في ختام قمته.. الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات عقوبة ضد تركيا

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا رفضت أنقرة الدخول في حوار لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تطالب بها أيضا اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.
العالم والشرق الأوسط 2020-09-10T23:38:00 مركز الأخبار

وفي بيان نُشر، اليوم (الخميس)، اجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط - ميد 7 - ضمن قمتهم السابعة في جزيرة كورسيكا الفرنسية، وأكدوا مجددا «دعمهم الكامل وتضامنهم مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة ما تقوم بها تركيا».

وأضاف البيان: «نعتقد أنه في ظل عدم إحراز تقدم في إشراك تركيا في الحوار وما لم تنه أنشطتها الأحادية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالإجراءات العقابية الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر (أيلول)».

وارتفع منسوب التوتر بشكل كبير على خلفية أنشطة التنقيب التركية التي تعتبر كل من اليونان وقبرص أنها تنتهك سيادتهما.

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