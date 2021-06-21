في ختام خيمة المقاومة بكوباني: الهجمات على باشور كردستان تستهدف الشعب الكردي ومكتسباته

ونصبت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات في الـ 19 من حزيران / يونيو الجاري خيمة المقاومة تحت شعار "هلموا لحرب الحرية " في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني للتعبير عن دعمهم لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في وجه هجمات الاحتلال التركي.

وفي اليوم الأول والثاني استقبلت خيمة المقاومة العديد من المعتصمين من أهالي مقاطعة كوباني وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في مقاطعة كوباني.

وشارك في اليوم الثالث من فعالية خيمة المقاومة عددٌ من الإداريين وهيئات مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء ومجلس مقاطعة كوباني والأحزاب السياسية وقوات حماية المجتمع وحركة المجتمع الديمقراطي.

وبدأت الفعالية في يومها الثالث والأخير بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية كوباني عثمان إسماعيل كلمة استنكر فيها الحروب والهجمات التي تشن على الشعب الكردي ومكتسباته لأن هذه الحروب هي لإبادة الشعب الكردي والعدو يريد محو حركة التحرر الكردستانية.

وأشار عثمان اسماعيل إلى أنه "بفضل قواتنا الفدائيين نستطيع أن نناضل ونقف في وجه العدو", مؤكدًا أن "الهجمات على باشور كردستان هي حرب على عموم الشعب الكردي".

وطالب عثمان إسماعيل في ختام حديثه الشعب الكردي بالتكاتف والاتحاد من أجل تحقيق الحرية.

كما ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات رودين يوسف كلمة قالت فيها: "ليس صدفة اغتيال النساء في شهر حزيران، ولكن مهما فعلت دولة الاحتلال التركية من هذه الأفعال سندافع عن حقوقنا وحقوق النساء اللواتي تم اغتيالهن من قبل دولة الاحتلال، وباسم الإدارة الذاتية مرة أخرى نحيي خيمة المقاومة".

وجاء حديث رودين يوسف للإشارة إلى اغتيال عضوة حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة أزمير التركية دنيز بويراز يوم الـ 17 من حزيران الجاري، على يد مسلح اقتحم مقر الحزب، ويعتقد بأنه مدفوع من جانب حزب العدالة والتنمية وشريكه حزب الحركة القومية.

ويشار إلى أن هذه الخيمة تأتي دعمًا لمقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان، منذ ليلة الـ 23/24 من نيسان/ أبريل المنصرم، وذلك بهدف احتلال المزيد من جغرافية كردستان.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، دعمًا لقوات الكريلا، ومن المقرر أن يستمر تنظيم الفعاليات بطرق متنوعة خلال الأيام القادمة.

(ج ع/ج)

ANHA