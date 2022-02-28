في ختام خيمة العزاء شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور يؤكدون على إكمال مسيرة الشهداء

وكان مجلس المنطقة الشرقية قد نصب يوم أمس خيمة عزاء تكريماً لأرواحهم والشهداء هم جميل عايد الهشيم الاسم الحركي يزن مركده - هشام خلف الحسين الاسم الحركي صديق من مركده - تيسير أحمد الخلف الاسم الحركي جانو من الشدادي.

وتوافد اليوم حشود من أهالي بلدة هجين والعشرات من شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة وممثلين وممثلات عن المجالس والمؤسسات المحلية وحزب سوريا المستقبل وعوائل الشهداء ودار المرأة والشبيبة لتقديم واجب العزاء.

بدأت مراسم العزاء في اليوم الثاني بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه العديد من الكلمات منها كلمة شيخ عشيرة البقعان عبد العزيز المحيمد قال من خلالها "كل الامتنان لهؤلاء الشهداء الذين سهروا الليل والنهار للحفاظ على الامن والأمان، وأضاف "لا نستطيع رد القدر لكن قدرهم هو الشهادة وهي أعظم ما يتمناه المرء".

ومن جانبه قال أحد شيوخ عشيرة العكيدات جميل الهفل "شهدائنا استشهدوا وهم يدافعون عن أرضهم وعرضهم بهدف بسط الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، لكن طالتهم يد الغدر التي تسعى إلى زعزعة أمننا".

وأكد وجيه عشيرة السلمان صلاح السلمان أن خيمة العزاء هي واجب علينا ووفاء لدماء شهدائنا وسنكمل مسيرتهم حتى تحقيق النصر وسنفشل كل المخططات الخارجية.

(ث ع/خ)

ANHA