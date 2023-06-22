اختتمت فعاليات خيمة الاعتصام التي نظمها مجلس دير الزور المدني في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي في يومها الثاني والأخير، ببيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس المدني بريف دير الزور الشرقي، صفية الحسن، بحضور شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وحركة الشبيبة الثورية السورية.

جاء في مستهل البيان: "نحن إدارة المنطقة الشرقية ندين ونستنكر العدوان التركي على مناطقنا ونطالب العالم الحر بتحمل مسؤولياته بشكل جدي لحماية شعبنا من الاعتداءات التركية الهادفة الى احتلال أراضينا وتشريد شعبنا وخلق حالة من الفوضى في الشرق الأوسط".

شدد البيان "على العالم دعم قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمحاربة الإرهاب الذي يهدد العالم أجمع، وعلى منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة المساهمة الجدية لفك العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان".

أكد البيان "أن ما تقوم به تركيا من الاغتيالات ضد الإداريين والسياسيين والمدنيين والعسكريين دليل واضح على العدوان التركي وهمجيته لإضعاف إرادتنا في مكافحة الإرهاب".

اختتم البيان "حاولت دولة الاحتلال التركي مراراً وتكراراً المساهمة في فرار الإرهابيين من السجون من أجل خلط الأوراق في الشرق الأوسط وقد زادت هجماتها على شمال وشرق سوريا بعد قرار الإدارة الذاتية البدء بمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لديها، لقد باتت هذه السياسات واضحة وجلية للعالم أجمع؛ لذا على القوى الدولية التي تحارب الإرهاب أن تقف بقوة وعزم أمام الانتهاكات التركية ضد شعبنا الذي يعشق السلام ويتمناه لجميع الشعوب".

(ف)

ANHA