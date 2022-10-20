في ختام خيمة الاعتصام بالحسكة: المجتمع الدولي مسؤول عن تمادي تركيا في ارتكاب المجازر

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في الحصيلة التي نشرها في الـ 17 من شهر تشرين الأول الجاري؛ والتي تشمل ستّة أشهر من الهجمات الاحتلاليّة التركيّة ومقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا؛ أنّ دولة الاحتلال التركي شنّت 2476 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة على هذه المناطق.

ويوم، الثلاثاء، نشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، وأشارت إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

وعليه نصبت لجنة الفعاليات والنشاطات في مدينة الحسكة مساء يوم الأربعاء، خيمة منددة بالهجمات الكيماوية وصمت المجتمع الدولي تجاهها.

حيث زارت اليوم وفود من الإدارة الذاتية، وأعضاء المؤسسات المدنية، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، خيمة الاعتصام المنصوبة في ساحة السريان الواقعة في حي الناصرة بمدينة الحسكة.

فعالية الخيمة اختتمت اليوم في يومها الثاني بقراءة بيان ختامي من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وتجمع العشرات من المشاركين في الخيمة.

أشار البيان في مستهله إلى " أنه منذ نهاية شهر أيلول وبداية شهر تشرين الأول تتعرض جبال زاب، متينا، أفاشين، بشكل مستمر إلى هجمات من قبل دولة الاحتلال التركي الفاشية، باستخدامها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً، وأنه أسفر آخر استهداف عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي".

وأدان البيان بالقول " بدورنا نحن كمجلس عوائل الشهداء، ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بحق قواتنا في جبال كردستان، وأن الهدف من هذه الهجمات هو إضعاف إرادة شعوب المنطقة".

وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي حيال المجازر التي تقوم بها تركيا " ننتقد صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي من ممارسات وحشية بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وتماديها في هجماتها في سوريا والعراق وباشور كردستان وتركيا، وأنه آن الأوان أن تتدخل الجهات المعنية والدول الضامنة والمنظمات الحقوقية بوضع حد لتمادي تركيا بارتكابها المجازر بحق الشعوب ".

وأكد البيان في ختامه على استمرار النضال وأن قوات الكريلا تستمر بالمقاومة "إن قوات الدفاع الشعبي بالرغم من الهجمات التي تتعرض لها إلا أنها تبقى مواصلة على النضال وتقف في وجه مشروع دولة الاحتلال التركي الاحتلالي التي تحاول فرض هيمنتها على المنطقة ".

(س س /سـ)

ANHA