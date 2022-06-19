وكان شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة وريفها قد نصبوا على مدار يومين متتالين خيمة حملت شعار" وقفة عشائر" للتأكيد على دعم قوات سوريا الديمقراطية والوقوف في وجه تهديدات وهجمات الاحتلال التركي.

وخلال ختام فعاليات الخيمة، أصدر شيوخ ووجهاء العشائر بياناً، قرئ من قبل شيخ عشيرة العفادلة عايد البركات.

وخلال البيان أشارت عشائر الطبقة إلى رفضها الاحتلال التركي لسوريا، وأكدت على وقوفها في وجهه.

وجاء في البيان" لطالما عمدت دولة الاحتلال التركي ضرب حالة الأمن والاستقرار في سوريا عامة وفي مناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص ، مستخدمة كل أشكال العنف والاعتداءات والانتهاكات من قطع المياه ومحاربتنا بأمننا الغذائي مروراً ببناء المستوطنات في أراضينا المحتلة والعمل على إجبار اللاجئين السوريين على العودة الإجبارية والسكن في تلك المستوطنات محاولة ترسيخ التغيير الديموغرافي.

البيان أشار إلى أن تركيا تسعى من هجماتها المتكررة والمستمرة والتغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة إلى ضرب النسيج الاجتماعي والتآلف المجتمعي السوري العريق ووصولاً لاحتلالها أراضي سورية جديدة لإعادة تاريخها العثماني.

بينما أكد أن تركيا تصعد من هجماتها " تركيا تصعد من هجماتها العدائية وقصفها المستمر على المواطنين وآخره كان استهداف الشهيد فرهاد ديريك ورفاقه بالمسيرات التركية ".

وذكر البيان "بناء على كل ما سبق وذكرناه نظم شيوخ ووجهاء عشائر منطقة الطبقة وريفها وكافة المكونات هذه الخيمة التي ترفض كل أشكال التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا بل على سوريا كاملة "

وأكد وجهاء وشيوخ العشائر من خلال البيان "على الوحدة السورية من كل أبناء هذا الوطن للدفاع عن كل شبر من هذه الأرض الطاهرة رافضين جميع أنواع الظلم والاحتلال ".

وفي الختام توجه البيان للمجتمع الدولي والدول الضامنة في سوريا لتحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية لوقف التهديدات المتكررة وقال عنها إنها تزعزع أمن واستقرار المنطقة وتزعزع سوريا كاملة

(س ك/ٍسـ)

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