في جرابلس انت مجبر على التعلم والتحدث باللغة التركية

يواصل الاحتلال التركي سياسة التغيير الديمغرافي وسياسات تتريك المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي، بالإضافة إلى استمرار سياسات القمع وارتكاب جرائم الحرب بحق الأهل، متمثلة بالخطف والاعتقال والقتل والاغتصاب، وإمعانًا في هذه الجرائم عمد الاحتلال التركي إلى إجبار الأهالي على التحدث باللغة التركية في مدينة جرابلس المحتلة.

وبحسب المعلومات الواردة من جرابلس، فإن الاحتلال التركي عمد إلى تشكيل ما يسمى بـ "مديرية الأمن في جرابلس"، وهذه المؤسسة العسكرية مسؤولة عن فرض سياسات التتريك، حيث تفرض على الأهالي التحدث باللغة التركية.

ووُزّع مؤخرًا، منشور على الأهالي بشأن الحاجة إلى توظيف أشخاص في مديرية الأمن في جرابلس، المنشور الذي كتب باللغة العربية والتركية، تضمن في شروط التقدم للوظيفة "تعطى الأولوية للذين يتكلمون اللغة التركية".

(ك)

ANHA