في جبهة واحدة مقاتلون عرب وكرد وتركمان في مواجهة المحتل التركي

وقال المقاتل التركماني، برخدان شهبا " جيش الاحتلال ومرتزقته يواصلون هجماتهم على الناحية" نحن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أفشلنا هجماتهم، جيش الاحتلال يسعى للسّيطرة على قرى المشيرفة ومعلك وصيدا، وسنقاوم تلك الهجمات".



بدوره، المقاتل شرفان قره موغ، وهو كردي، قال: "الدولة التركية ومرتزقتها يهاجمون قرى المشيرفة وجهبل والخالدية وهوشان وصيدا ومحيط مخيم عين عيسى، خلال الاشتباكات قُتل عدد كبير من المرتزقة ولا تزال جثثهم منتشرة في ساحة المعركة، ونحن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من مختلف المكوّنات نتصدّى للهجمات ونحمي المنطقة".

وأشار المقاتل العربي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، غيث قناص، إلى تصاعد الهجمات التركية على عين عيسى في الأسبوع الفائت، وأكّد أنّ مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية يقاومون الاحتلال.

(م)

ANHA