في إيران والسليمانية صحفية كردية تعاني من الذهنية الذكورية

اضطرت الصحفية الكردية، نازلية معروفيان، إلى المغادرة إيران إلى جنوب كردستان، بعد تعرضها للضغوطات والتعذيب والاعتقال 4 مرات بسبب إجرائها مقابلة مع والد الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً) التي تعرضت في العاصمة طهران للقتل على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، منتصف أيلول 2022.

وكتبت الصحفية نازلية معروفيان على حسابها الشخصي في مواقع التواصل الافتراضي، أنها تعرضت للاعتقال والتعذيب 13 يوماً في السليمانية. نازلية معروفيان التي أصيبت بكدمات في عينها ووجهها، تقول في فيديو نشرته على صفحتها "يجب أن نقول للرجال، كلّا".

(ي م)