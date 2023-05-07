في إطار مساعي الإدارة الذاتية لحل ملف داعش تسليم طفل نيوزيلندي لحكومة بلاده

التسليم جاء، خلال زيارة وفد برئاسة المبعوث القنصلي الخاص في حكومة نيوزيلندا، جيمس مونرو، لمناطق شمال وشرق سوريا.

واستُقبل الوفد الزائر من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا، روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية في الدائرة، خالد إبراهيم، وممثلة وحدات حماية المرأة YPJ، لانا حسين.

ووفقاً لما نشره موقع دائرة العلاقات فإنه تم التطرق خلال الاجتماع، للوضع العام في سوريا، والوضع في شمال وشرق سوريا خاصة، لا سيما التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتحدي "الإرهاب" ووضع مرتزقة داعش في المعتقلات، وضرورة محاكمتهم لتحقيق العدالة لضحايا "الإرهاب" ووضع أسرهم في المخيمات.

وتم إطلاع الوفد النيوزيلندي على المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية، والأصداء الإيجابية للمبادرة لدى شرائح وقطاعات واسعة من الشعب السوري ونخبة من السياسيين والمعارضين من مختلف المكونات والانتماءات.

وكذلك تسليط الضوء على استمرار الجرائم بالمناطق السورية المحتلة، من جرائم قتل وخطف واعتقال واغتصاب، وتأكيد الإدارة الذاتية "إن هذه الممارسات جميعها تتم بأسلوب ممنهج ومدروس، والهدف منها هو إجبار السكان الأصليين في تلك المناطق على الهجرة وتغيير تركيبتها الديموغرافية.

وكذلك تم وضع الوفد الزائر في صورة استمرار الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، من خلال القصف المدفعي اليومي، واستهداف المواطنين ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية عن طريق الطائرات التركية المسيّرة.

وشددت الإدارة الذاتية على أهمية نهوض القوى الدولية بمسؤولياتها عبر تقديم الدعم المطلوب للإدارة الذاتية اتجاه الخطر الذي يشكله داعش وأوضاع مرتزقة داعش في المعتقلات وأسرهم داخل المخيمات.

وأكدت الإدارة الذاتية على استمرار تعاونها مع نيوزيلندا، ومع جميع الدول التي لديها مواطنون وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

وحسب موقع دائرة العلاقات، قال السيد جيمس مونرو إن الحكومة النيوزيلندية تعترف بالتضحيات التي قدمتها الإدارة الذاتية في القتال ضد داعش، بالإضافة إلى دعم وتأهيل الأشخاص المتضررين، وأن نيوزيلندا تقر بالدور الاستثنائي الذي قامت به الإدارة الذاتية بتقديم العناية في المجال الإنساني.

وشكر جيمس مونرو، الإدارة الذاتية على المساعدة التي قدمتها في عملية استعادة المواطنين النيوزيلنديين.

في نهاية اللقاء، تم تسليم طفل يتيم يحمل الجنسية النيوزيلندية من أسر مرتزقة داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة نيوزيلندا.

(أم)