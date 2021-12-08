منذ الـ 29 من تشرين الثاني المنصرم، فرضت السلطات التركية إجراءات جديدة ضد القائد عبد الله أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء عائلته ومحاميه لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

ولرفع العزلة عن القائد أوجلان أعلنت منظومة المجتمع الكردستاني في الـ 10 من أيلول/ سبتمبر عام 2020، عن حملة لرفع العزلة تحت شعار "حان وقت الحرية"، نظم فيه العديد من الفعاليات المختلفة.

وفي إطار الحملة، نصب مؤتمر ستار بالتنسيق مع المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب "خيمة التضامن"، اليوم الأربعاء.

ونُصبت الخيمة أمام كومين الشهيدة "دستينا" الواقع في قسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، وعُلّقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "لا أحد يستطيع كسر إرادتنا، القائد حوّل أكبر مؤامرة في التاريخ إلى أعظم انطلاقة تخدم البشرية، نندد بالعزلة على القائد، حريتنا من حرية القائد آبو".

وتوافد إلى الخيمة في يومها الأول (أعضاء وعضوات الكومينات ولجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي ومجلس الصلح وديوان العدالة والأحزاب والحركات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى قوات الأسايش).

وبعد الوقوف دقيقة صمت، بدأ افتتاح فعالية الخيمة بكلمة باسم المبادرة السورية للقائد عبد الله أوجلان، ألقتها عضوة المبادرة، آمنة خضرو، ندّدت فيها بالعزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان.

وقالت: "القائد يقود اليوم المقاومة التاريخية والنضالية من غوانتانامو العصر من إمرالي منبر الحرية ومنبر الفلسفة لجميع الشعوب في الشرق الأوسط والعالم، والحكومات الاستبدادية بيد السلطات التركية تمارس أبشع أنواع العنف الممنهج النفسي والجسدي".

وأضافت: "من حلب من قلعة الصمود ننادي بأعلى صوتنا ونرفع سقف مطالبنا بحرية القائد الجسدية والنفسية من أجل سلام وحرية الشعوب". وطالبت آمنة خضرو في ختام حديثها جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة مناهضة التعذيب (CPT) أن تقوم بدورها الإنساني على أكمل وجه لينال القائد أوجلان حريته الجسدية.

'نضالنا مستمر حتى تحقيق حرية القائد الجسدية'

بدوره، قال عضو كومين الشهيدة "دستينا"، عدنان معمو، "يمر الشرق الأوسط منذ عصور بأزمات وحروب لا نهاية له، ومستمرة دونما حل، ويعود السبب في ذلك إلى ما أحدثته الحداثة الرأسمالية، ما أفرزت هذه الأزمات المتراكمة القتل، التهجير، والتشرد في جميع الشرق الأوسط".

وأضاف: القائد عبد الله أوجلان بفكره حوّل سجن إمرالي إلى أكاديمية للعلم، وبنى ثورة فكرية حقيقية فيها، لذلك تشدّد السلطات التركية والحكومات المتآمرة العزلة عليه؛ لمنع فكره من الانتشار إلى الخارج، وبكل ما يتعلق بحل أزمات الشرق الأوسط.

وتطرق عدنان معمو إلى دور المرأة الكردية، وقال: "وصلت المرأة إلى أعلى المستويات بفلسفة القائد أوجلان وطرحه مفاهيم الحرية والمساواة، وثورة اليوم دليل أكبر، حيث شاركت في الحوارات الدولية والسياسية، وهذا انبعاث جديد للمجتمع برمته، بدون تحرير المرأة لا يمكن تحرير المجتمع"، مؤكداً مواصلة تنظيم الفعاليات ورفع مستوى النضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية.

"سنفشل سياسة العدو ونبني مجتمعاً حراً"

بدورها، أكدت الرئيسة المشتركة للجنة التدريب والتعليم المجتمع الديمقراطي في حلب، فاطمة كوشان، أن: "الشعب الكردي مرتبط بفكر القائد أوجلان الذي كشف عن وجه الحقيقة وكافح من أجل جميع الشعوب المضطهدة، لكن عدو الشعب الكردي، أمثال الدولة التركية وأعوانها، ومنذ اعتقال القائد، يقطع التواصل بين القائد والشعب ويوماً بعد يوم يشدد العزلة".

وقالت فاطمة كوشان في ختام كلمتها: "من يشرب من مياه هذه الفلسفة لا يمكنه قبول حياة العبودية والذهنية السلطوية، وهذا ما يثبته الشعب يومياً بفعالياته"، وعاهدت القائد "بجميع إمكاناتنا سنفشل سياسة العدو ونبني مجتمعاً حراً، ونحافظ على اللغة الكردية ونحرر القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

وتخللت فعالية الخيمة إلقاء القصائد والأغاني الثورية من قبل الوافدين إلى الخيمة، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الخميس.

(س و/ي م)

ANHA