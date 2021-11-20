في إطار حملة (حان وقت الحرية) شبيبة إقليم عفرين يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

ونظمت اليوم السبت، حركة الشبيبة الثورية السورية مظاهرة مطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان ورفع العزلة عنه، في ناحية بابنس التابعة لمقاطعة الشهباء، شارك فيها أعضاء اتحاد المرأة الشابة وحشد من أهالي إقليم عفرين.

وأدلت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية، فريدة حاج عبدو، ببيان، من أمام ملعب بابنس.

وقال البيان: "يشهد القائد أوجلان منذ 23 عاماً عزلة مشددة وتعذيباً ممنهجاً، يجابه بنضال ومقاومة عظيمة"، مضيفاً "لن نتخلى عن نضالنا حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد، وسنصعّد نضالنا ومقاومتنا حتى دحر الاحتلال والخيانة على أرض كردستان".

وزاد البيان: "نحن حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، سنخوض كفاحاً مريراً في مواجهة العدو الهمجي والدول المهيمنة، وسنبقى في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وسنصنع من أنفسنا حلقات من نار حول القائد أوجلان، ولن نسمح لأي أحد إنهاء حقه في العالم أو حتى السعي إلى إنهائها".

(س ر)

ANHA