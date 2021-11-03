ألقت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محاضرة بعنوان "سنحمي وطننا وثورتنا" في إطار حملة "لا للهجرة" التي أعلنت عنها حركة الشبيبة مؤخراً ضد ظاهرة الهجرة التي لوحظ انتشارها بين المجتمع في الفترة الأخيرة.

وألقيت المحاضرة في مركز هيئة الشباب والرياضة في مدينة كوباني بحضور العشرات من الشبان والشابات والأهالي.

وألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، خوناف خليل، المحاضرة والتي أشارت إلى أن العدو يريد إحداث شرخ في المجتمع وتهجير الأهالي في منطقة شمال وشرق سوريا عامة ومدينة كوباني خاصة.

وعن استهداف الشبيبة في مدينة كوباني قالت خوناف خليل إن "الدولة التركية تقصد استهداف الشبيبة عبر حربها الخاصة ونشر ظاهرة الهجرة في الفترة الأخيرة؛ لأنها فشلت في حربها ضد شعب المنطقة عبر استخدام داعش كأداة في البداية، ومن ثم التدخل المباشر في المنطقة. ولكنها لم تستطع النيل من إرادة الشعب، لذا تحاول تحقيق مآربها والانتقام من مدينة كوباني عبر حربها الخاصة".

وتطرقت خوناف خلال المحاضرة إلى أساليب الحرب الخاصة المتبعة من قبل دولة الاحتلال التركي ضد شعب المنطقة وفي مقدمتها الشبيبة الذين هم بناة المجتمع، بالإضافة إلى تطرقها إلى الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة مستهدفة المدنيين العزل في محاولة منها لنشر الرعب بين الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم.

وشددت خوناف والحضور في ختام المحاضرة، على ضرورة الوقوف في وجه الحرب الخاصة التركية ضد شعب المنطقة وإفشال مخططاتهم عبر نشر وزيادة الوعي بين الأهالي وخاصة الشبيبة.

ومن المقرر أن تواصل هيئة الشباب والرياضة تنظيم المحاضرات في مدينة كوباني في إطار حملة "لا للهجرة"، كما ستنظم فعاليات أخرى، في سعي منها لنشر الوعي والحد من ظاهرة الهجرة، وتشجيع الشبيبة للعب دور فعال في بناء الوطن والدفاع عنه في وجه المخاطر.

(م ع/ج)

ANHA