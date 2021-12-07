شاركت مكونات حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي، في المظاهرة المنطلقة تحت شعار "حان وقت حرية القائد".

وتجمّع المشاركون في المظاهرة أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان والأعلام ويافطات كتب عليها "بالإرادة والمقاومة سنفشل المؤامرة على القائد آبو"، "حان وقت حرية القائد آبو".

وجابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات التي تدين ممارسات الدولة التركية بحق القائد، وتطالب بحريته الجسدية، وصولاً إلى أمام مجلس الشهيد كلهات الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

ووقف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، موليدة سليمان، كلمة أشارت فيها إلى العزلة المفروضة على القائد والمستمرة إلى يومنا هذا، وقالت "لن نستسلم أبداً ولن تضعف مقاومتنا إلى أن نحرر قائدنا".

ولفتت إلى المكاسب التي تحققت بفضل القائد عبد الله أوجلان، وقالت في هذا السياق "تعرّف العالم أجمع على الكرد من خلال فكر وأيدولوجية القائد أوجلان الإنسانية والداعية للسلام والمساواة والعدل".

ونوّهت موليدة سليمان إلى مساعي الدولة التركية من تشديد عزلتها على القائد، وأضافت: "لم تتقبل الدولة التركية الرأسمالية مشروع القائد عبد الله أوجلان؛ لأنها لا تتناسب مع مصالحها السياسية وتشكل خطراً على وجودها".

ومن جانبه، ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، علي مصطفى، كلمة تناول فيها أقوال القائد، وأضاف "تقف الكلمات عاجزة أمام عظمة القائد وأفكاره الداعية إلى السلام وأخوة الشعوب وحرية المجتمعات".

أشار علي إلى تضحيات القائد الذي كرس حياته في سبيل تحرير الشعوب، وقال "لقد تعرفنا على حقيقتنا وأثبتنا وجودنا للعالم أجمع من خلال ما قدمه القائد لنا من أفكار وتضحيات".

ومضى في حديثه، قائلاً: "بفلسفة القائد سننتصر، وسنواجه الظلم الذي نتعرض له طيلة سنوات طوال، وسنكسر القيود المفروضة علينا، ولن نستسلم إلى حين يتحرر قائدنا جسدياً".

وبدورهم عبّر عدد من المشاركون في المظاهرة لوكالتنا، عن استيائهم واستنكارهم لممارسات دولة الاحتلال التركية تجاه القائد عبد الله أوجلان؛ من فرض العزلة وإجراءات جديدة ضد القائد، مشددين على تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

(كروب/ س ر)

ANHA