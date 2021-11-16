افتتح معرض الكتب بحضور ممثلات من القطاعات العسكرية والمدنية، وذلك أمام مركز الثقافة والفن في الطبقة، وعُلُّقَ على جدرانه صور للقائد أوجلان، وعدد من اليافطات التي حملت بعض أقواله المطالبة بالمساواة وحقوق المرأة وحرية الشعوب.

ويضم المعرض أبرز كتب ومختارات من تقييمات القائد أوجلان وهي: "التاريخ مخفي في حاضرنا ونحن مخفيون في بداية التاريخ، مانفيستو الحضارة الديمقراطية، الكونفدرالية والمجتمع الأخلاقي والسياسي، كيف نعيش، مسألة الشخصية في كردستان، درّر الكلام، قضية التحرر الوطني الكردستاني وطريق الحل".

وبدأ افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة ألقتها الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بالطبقة، بيداء الخضر، وقالت: "افتتاح معرض كتب القائد أوجلان، هو رد جميل بسيط للقائد الذي أعطى للمرأة حقوقها وكافح من أجل حريتها وحرية جميع الشعوب".

وأعلنت في كلمتها عن وقوفهم وتضامنهم مع القائد أوجلان وقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، مؤكدة السير على درب شهداء الحرية.

ومن ثم عُرِضَ فيلم سنفزيوني يحتوي صوراً للقائد أوجلان خلال مسيرته النضالية المتواصلة، وبعد انتهاء العرض تجول الحضور في أرجاء المعرض للاطلاع على مضمون الكتب.

هذا ومن المقرر إبقاء أبواب المعرض مفتوحة أمام الضيوف والقُرّاء حتى يوم غدٍ الأربعاء.

(ع ص/ي م)

ANHA