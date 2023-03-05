في إطار 8 آذار.. مقاطعة قامشلو تشهد سلسلة فعاليات مختلفة

تستمر فعاليات اليوم العالمي للمرأة التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال شرق سوريا، في 28 شباط المنصرم، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة". حيث نظمت العديد من المحاضرات ومهرجان ومعرض في مقاطعة قامشلو.

في هذا السياق، نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مدينة قامشلو، معرضاً فلكلورياً للتعريف بتراث مكونات المنطقة، وذلك في ساحة مجلس المرأة الواقع في الحي الغربي بقامشلو.

شهد المعرض إقبالاً لافتاً من قبل ممثلات وقف المرأة الحرة في شمال وشرق سوريا، والجمعية الأرمنية الاجتماعية، ومنظمات ومؤسسات المرأة في إقليم الجزيرة، والأهالي.

يشار إلى أن المعرض ينظم ليومين (5- 6 آذار)، حيث أقيم في يومه الأول بمدينة قامشلو من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، فيما سيقام في يومه الثاني بناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو من الساعة 10 حتى 3 عصراً بحسب ما صرحت به إداريات من مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل لوكالتنا.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار محاضرة خاصة للرجال، ركزت على دور 8 آذار وأهميته وتأثيره على نضال جميع النساء.

وعُقدت المحاضرة التي حضرها العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية في تربه سبيه والأهالي، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي بالناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، كولي بحدي، كلمة أشارت فيها إلى تاريخ نضال وكفاح المرأة، وتعرضْ العديد من النساء للقتل والعنف بسبب مطالبتهن بالحرية والديمقراطية.

وأشادت كولي بثورة روج آفا ودور النساء الريادي فيها من خلال مشاركتها الفعّالة في تأسيس وتنظيم المجتمع لتحقيق مطالب جميع النساء من أجل تحقيق الحرية.

وبعد انتهاء الكلمة، عُرض سنفزيون تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد دور المرأة وأهميته في المجتمع وضرورة تحرر المرأة؛ لأن حريتها وتحررها يعني تحرر المجتمع.

بدورها، أوضحت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، ميديا خليل، أن التجارب التاريخية وخصوصاً تجربة حركة التحرر الكردستانية في المساواة بين الجنسين أثبتت جدارتها في المجتمعات.

منوّهة أنه وعلى الرغم من تطور نضال المرأة لا تزال بعض الأنظمة تحاول فرض القيود على تحرر المرأة بهدف إضعاف المجتمع والسيطرة عليه. وشددت "جميعنا مطالبون بالوقوف ضد هذه السياسات الاستعمارية الرجعية".

من جهتها، نظمت لجنة إدارة المدارس في ناحية تربه سبيه مهرجاناً للزي الفلكلوري لمكونات الناحية من (الكرد والعرب والسريان)، بهدف إظهار التراث الفلكلوري لمكونات المنطقة، وذلك في مدرسة الشهيدة جاهدة روناك الواقعة غرب تربه سبيه.

وشارك في المهرجان المئات من أهالي الناحية وعضوات وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ثم ألقت الإدارية في المجمع التربوي في ناحية تربه سبيه سميحة رمضان عثمان، كلمة باركت فيها حلول 8 آذار على كافة النساء، وعلى وجه الخصوص جميع المناضلات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل تحقيق الحرية لجميع النساء.

وتابعت: "نسعى عبر هذا المهرجان إلى التأكيد على وحدة مكونات المنطقة، وإظهار عراقة وأصالة الفلكلور الذي يتميز به أهالي شمال وشرق سوريا".

وتخلل المهرجان تقديم فقرات للدبكات الفلكورية، وعرض الزي الفلكلوري لمكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان والإيزيديين، من قبل طلاب الناحية بالتعاون مع مركز هيزل للثقافة والفن.

كركي لكي

كما نظم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي، محاضرة للتعريف باليوم العالمي للمرأة وشرح مفهومه.

وانضم إلى المحاضرة التي عقدت في مركز نقابة العمال في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي، العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية وعضوات مؤتمر ستار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد أهمية نضال المرأة وتأثيرها على حرية المجتمع.

بدورها، أشارت عضوة مؤتمر ستار في كركي لكي، كوثر محمد، إلى أن ثورة 8 آذار ينظر إليها كدافع لجميع حركات وتنظيمات المرأة للنضال ضد السياسات والمخططات التي تهمش دورها.

من جهتها، بينت الإدارية في مؤتمر ستار بكركي لكي، شمالة حسين، أن 8 آذار يرمز لكفاح النساء ونضالهن في سبيل تخليص المجتمعات من الذهنية الذكورية.

ديرك

وفي ناحية ديرك، نظم مؤتمر ستار محاضرة خاصة للرجال، لشرح أهمية يوم 8 آذار بالنسبة للنساء، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن بالناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد نضال المرأة وحريتها.

ثم ألقيت المحاضرة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك، محمد عبد الرحيم، أكد خلالها أن المرأة أثبتت إرادتها وعملت على تحقيق العدالة بنضالها المستمر عبر سنوات.

تل حميس

وفي ناحية تل حميس، نظمت محاضرة في السياق نفسه، وذلك في مبنى مجلس الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، باركت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل حميس جوزة الحاصود، حلول 8 آذار على جميع النساء، مؤكدةً "أن تاريخ 8 آذار غيّر مجريات الأحداث على صعيد الحركات النسائية، حيث تعرفت المرأة بعدها بشكل أعمق على تاريخها وحقيقتها والذي حُرف على يد النظام السلطوي".

وعاهدت "نعاهد نحن النساء العربيات، بجعل عام 2023عاماً لتصعيد النضال والحرية من أجل المرأة، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي عمل من أجل نصرة حقوق المرأة في المجتمعات".

(كروب/آ)

ANHA