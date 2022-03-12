وبدأ العشرات، اليوم، بزراعة أشجار السرو والنخيل في الوادي الذي يمر من منتصف مدينة منبج بطول 4 كيلو مترات تقريباً.

يقول الإعلامي زكريا الحسن الذي أطلق المبادرة، بأنها جاءت بناءً على ما تحتاجه المدينة من تحسين للحالة المناخية، نتيجة الازدحام السكاني وازدياد أعداد السيارات التي تنبعث من عوادمها الغازات الملوثة للبيئة.

وأضاف: "أطلقت المبادرة منذ شهرين تقريباً، وكانت هناك مساهمة كبيرة من قبل أهالي منبج، ونتيجة هذا التجاوب وبالتنسيق مع لجنة البلديات ومديرية البيئة التي قدمت لنا الدعم، كان من المقرر استهداف الوادي بزراعة ما يقارب الـ 4 آلاف شجرة، ولكن نتيجة المساهمة سيتم توسيع المشروع ليشمل مشفى قيد الإنشاء وفي المخيم الشرقي للمدينة".

وأضاف الحسن "كان من المقرر زراعة أشجار السرو ولكن نتيجة بعض التغييرات التي طرأت ومشورة مديرية البيئة ولجنة البلديات قمنا بزراعة أشجار السرو والنخيل".

(ج)

ANHA