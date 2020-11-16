وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم، أن وقف إطلاق النار في قره باغ خطوة مؤثرة جدًّا.

وقال زادة: "نطالب بإخراج الجماعات التكفيرية من قره باغ على الفور، ولا مبرر لبقائها في المنطقة"، موضحًا أن "وقف إطلاق النار في قره باغ قد لا ينهي الأزمة، لكنه خطوة مؤثرة جدًّا".

وأشار زادة، في حديثه حول الجغرافيا الحدودية بين إيران وأرمينيا، إلى أن "اتفاق إنهاء الحرب في قره باغ، لم يغير الحدود الجغرافية بين إيران وأرمينيا"، مؤكدًا أن "ما يشاع عن تغيير الجغرافيا الحدودية بين إيران وأرمينيا، ليس سوى تشويش من بعض وسائل الاعلام".

وشدد على أن "الحدود الجغرافية لإيران والمنطقة، لم ولن تتغير، وطهران تتابع الملف بدقة وحذر بالغين".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال بأن تركيا ستبقي عددًا من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى قره باغ بحجة أن جذورهم من المنطقة.

(ي ح)