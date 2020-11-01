في إشارة إلى مرتزقة تركيا.. إيران تحذر من وجود فلول داعش في قره باغ

وقال ظريف في تصريحات لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في إيران: "نحن على يقين تقريباً من وجود قوى إرهابية في خضم الصراع (بين أرمينيا وأذربيجان)، وأكدنا أن ذلك ليس في مصلحة أحد"، محذراً من وجود "فلول داعش في منطقة قره باغ".

وأضاف ظريف، إن طهران أبلغت "أذربيجان وأرمينيا وتركيا وروسيا بهذا الموضوع".

وفي وقت سابق، كانت أرمينيا قد اتهمت الحكومة التركية بدعم أذربيجان عبر إرسال مقاتلين متطرفين متورطين في الحرب الأهلية السورية.

وتستمر تركيا بنقل دفعات من المرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان ما يفشل المساعي الدولية لإنهاء المعارك.

(ي ح)