في هجوم للحزب الديمقراطي الكردستاني.. استشهاد 7 مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي" المعلومات التي وردتنا أن مجموعة من 7 مقاتلين من الكريلا تم تطويقها ومهاجمتها في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان عندما كانت المجموعة تحاول اجتياز نهر زاب".

وأضاف البيان " ليس هنا أسوأ من هذا، قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تنصب كميناً غادراً لقواتنا وتتسبب في استشهادها. لا علاقة لهذا العمل بالكردايتية. هذا الهجوم سيلحق ضرراً كبيراً بالقضية الكردية. واضح أن إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت تخطط لوضع قواتها على مقربة من قواتنا لإجبار قواتنا على استهدافهم. في هذه المرحلة الحساسة، وضعنا مصلحة شعبنا نصب أعيننا ولم نستهدف قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. عندما قررنا عدم استهدافهم، نصبت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كميناً غادراً لقواتنا واستهدفتهم".

وتابع البيان" على شعبنا أن يتوجه بهذه الأسئلة إلى إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني والبرزاني. ماذا تستفيدون من اقتتال داخلي وإراقة دماء الشبان الكرد؟ لماذا تصرون على فرض اقتتال داخلي؟ ألا يعني اقتتال داخلي بين الكرد في القرن الحادي والعشرين القضاء على مستقبل الكرد".

بالرغم من التعذيب الذي تمارسه الدولة التركية في إمرالي ضد قيادتنا ورفاق دربنا في جميع السجون، يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للانضمام إلى الهجمات الاستعمارية والقائمة على أساس الإبادة التي تقودها الدولة التركية ضد شعبنا في كل مكان".

(م)