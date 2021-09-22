في هجوم جديد مسلحون مجهولون يقتلون عنصرين من طالبان

ووفق إعلام محلي، فإن مسلحين مجهولين لم تُعرف هويتهم هاجموا نقطة تفتيش في منطقة غاوشاك وقتلوا عنصرين من طالبان وأحد المارة.

يأتي ذلك بعد 3 أيام من مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 19 آخرين في 3 تفجيرات شرق أفغانستان، تبناها مرتزقة داعش.

وأمس، أكدت حركة طالبان أن داعش لا يشكل تهديدًا في أفغانستان وأنها قادرة على التصدي له.

ونقلت قناة طلوع "نيوز الإخبارية" المحلية عن المتحدث باسم طالبان نائب وزير الإعلام ذبيح الله مجاهد قوله الإثنين: "داعش ليس خطيرًا لأن الشعب يكره فكرة داعش ولا يؤيدهم أي أفغاني".

وتعتبر جلال آباد أبرز معاقل مرتزقة داعش في أفغانستان، خصوم طالبان الذين تبنوا الهجوم الدموي الذي أودى بأكثر من 100 شخص في مطار كابول في 26 آب/أغسطس.

(ش ع)