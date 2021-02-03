في هجوم جديد لمرتزقة داعش شرق حماة...مقتل عدد من قوات الحكومة

وتتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة في البادية السورية، بين مرتزقة داعش وقوات الحكومة، في هجوم مباغت جديد ينفذه الأول على مواقع الأخير شرق حماة تحديدًا، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين.

وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 19 من قوات الحكومة، بينهم 11 من جماعة ما تسمى "لواء باقر"، الموالية لإيران في أحدث هجوم نفذتها مرتزقة داعش على مواقع لقوات الحكومة شرق حماة.

وكان المرصد السوري قال في وقت سابق من اليوم، إن اشتباكات تدور على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة وباديتي حمص ودير الزور، بين قوات الحكومة ومرتزقة داعش، حيث تواصل الأولى عمليات تمشيط المنطقة للحد من هجمات داعش.

وتسعى قوات الحكومة، وبإسناد من الطائرات الحربية الروسية لتأمين الطريق الواصل بين دير الزور-حمص، من مرتزقة داعش عبر شن ضربات جوية يومية على مواقعهم.

في غضون ذلك، بلغ عدد الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار/ مارس 2019 وحتى يومنا هذا، إلى 1270 قتيلًا من قوات الحكومة (بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 145 من المجموعات الموالية لإيران)، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قُتل 703 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

في حين، قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة إلى مواطنة وطفلة ورجلين في هجمات لمرتزقة داعش على المنطقة.

(ي م)