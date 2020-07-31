في حال نفذ حزب الله هجومًا.. وزير الجيش الإسرائيلي يوعز بتدمير البنى التحية في لبنان

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر رفيعة أن وزير الجيش بيني غانتس:" أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية في لبنان في حال نفذ حزب الله هجومًا ضد إسرائيل".

وأضافت الصحيفة: "غانتس أمر الجيش خلال اجتماع مع قيادة أركان الجيش أمس، ورئيس الأركان كوخافي، بتجهيز خطة رد عنيفة، تتضمن ضرب البنية التحتية في لبنان، في حال نفذ حزب الله عملية رد انتقام لمقتل أحد عناصره في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا".

وتتوقع المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله يخطط لهجوم عنيف، في المقابل تستمر حالة التأهب لدى الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وتشير تقديرات إلى أن حالة التأهب الإسرائيلية توضح أنه أكبر حشد عسكري إسرائيلي على حدود لبنان منذ حرب عام 2006، وأن الجيش الإسرائيلي أبقى على قواته في حالة تأهب قصوى، وأنه تم تعزيز القوات الحدودية بالمدفعية المتطورة ووحدات استخباراتية وقوات خاصة، مضيفًا أن التعزيزات تأتي بأوامر مباشرة من وزير الدفاع بيني غانتس.

وتذكر تقارير إسرائيلية أن حالة التأهب والجهوزية تأتي في سياق الاستعداد لتنفيذ هجمات مكثفة على أهداف تابعة لـ"حزب الله"، وربما يتطور الوضع إلى اندلاع معركة قد تستمر لفترة طويلة، في مواجهة مع الحزب.

(ع م)