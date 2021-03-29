في غمرة النضال مفعمون بالإرادة والمقاومة المستمدّة من القائد  

السياسات التي تنتهجها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان تثير حفيظة شعوب شمال وشرق سوريا، وهذا ما جعل الآلاف على اختلاف فئاتهم ومكوناتهم يتّجهون إلى الساحات، لاستنكار هذه السياسات والمطالبة بفك العزلة المفروضة عليه واللقاء المباشر به لمعرفه وضعه الصحي.

ومن ضمن تلك الفعاليات، خيمة الاعتصام التي نظمها مؤتمر ستار في مدينة قامشلو تحت شِعار "حان وقت حرية القائد أوجلان"، منذ الـ 24 من الشهر الجاري، واستمرت لغاية 28 من الشهر نفسه، في الحديقة الكائنة مقابل مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين، لإيصال رسالتهم وصوتهم بأنّهم سيناضلون حتى الوصول إلى الحريّة الجسديّة للقائد أوجلان.

"القائد أوجلان إرادتنا"

وشاركت وفود من أهالي ومكونات ناحيتين من نواحي مقاطعة قامشلو من كرد وعرب وسريان، على مدار كل يوم، في فعاليات خيمة الاعتصام المزيّنة بصور القائد وأعلام مؤتمر ستار، مندّدين هتافات "القائد أوجلان إرادتنا"، "الحرية للقائد" و"تُحيّي مقاومة القائد أوجلان" بأعلى أصواتهم، وكان من اللافت مشاركة وفود حاشدة كل يوم رغم موجة البرد.

ومن ضمن البرنامج اليومي لفعاليات خيمة الاعتصام، إلقاء المثقفين محاضرات عن أهميّة فكر وفلسفة القائد أوجلان باللغة العربية والكردية، بالإضافة إلى مداخلات من أطبّاء أعضاء لجنة الصحة في شمال وشرق سوريا عن وضعه الصحي، وحقوقيين عن انتهاكات السلطات التركية للقوانين الدولية فيما يخصّ القائد، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال القائد.

"حريته هي حريتنا"

ومن النساء اللواتي شاركن في الخيمة، عمشة حسين، من المكّون الكردي في ناحية جلّ آغا أكّدت أن النساء لن يهدأن إلى حين توضيح الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، ولقائه المباشر مع محاميه، موضّحةً أنّ: "حرية القائد أوجلان هي حريتنا وسنقاوم إلى النهاية من أجله".

وبدروها أشارت إلى المشاركة، هالة فارس، من المكّون العربي، إلى هدفهم من الاعتصام، وقالت: "نطالب باللقاء المباشر بالقائد أوجلان من أجل الاطمئنان على صحته والوصول إلى حريته", مؤكّدة أنّ القائد أوجلان أصبح كالرسول لكافّة المكونات.

وتواصل محمد أوجلان في 25 الشهر الجاري، مع شقيقه القائد عبد الله أوجلان، عبر اتصالٍ هاتفي من مقر محكمة رُها، دام عدّة دقائق ثم قُطع الاتصال، ما أثار قلق أهالي المنطقة على حقيقة الوضع الصحي للقائد.

(م ح)

ANHA