في فترة انتشارها.. طبيب بيطري يوصي الأهالي باتخاذ تدابير وقائية من الحمى المالطية

الحمى المالطية؛ مرض بكتيري تسبّبه أنواع بكتيريا البروسيلات المختلفة التي تصيب الماشية، وينتقل إلى الإنسان عن طريق تناول الحليب غير المغلي والجبن المصنوع من الحليب، وتعتبر مشكلة على الصعيد العالمي؛ لأنها العدوى البكتيرية الأكثر انتقالاً من الحيوانات إلى البشر.

الطبيب البيطري ريبر علي من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، أشار إلى أن هذه الفترة من السنة، تعتبر فترة انتشار المرض بشكل واسع، لذا يجب التعامل معه بحذر وفق إجراءات الوقاية، موضحاً أنه ليس مرضاً خطيراً جداً، في حال تم التعامل معه بشكل صحيح.

وللحمى المالطية أنواع مثل بروسيلا المواشي والخنازير والكلاب والنوع الذي يصيب الأغنام والماعز هو الأكثر شيوعاً بسبب وجود الجرثومة في الطبيعة، والتي تنتقل إلى المواشي عن طريق العلف والماء غير النظيفين وتدخل إلى الجهاز الهضمي وتنتشر في دم الحيوان المصاب.

وبيّن الدكتور ريبر علي أن البكتيريا تستقر في الجهاز التناسلي للذكور والإناث من الماشية، حيث يلاحظ عليها ارتفاع درجة حرارتها وموت بعضها، مشيراً إلى أنه يجب التخلص من القطيع الذي ينتشر فيه المرض لعدم جدوى العلاج، فيما تختلف أعراض المرض عند البشر، حيث تتمثل في فقدان الشهية وألم في الظهر ووجع في المفاصل وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الوزن.

الوقاية من مرض الحمى المالطية

الدكتور البيطري ريبر علي طالب مربي المواشي باتخاذ مجموعة من التدابير للوقاية من المرض، مثل ضرورة التخلص من جثث المواشي المصابة بشكل جيد وطمرها تحت التراب، وفصل الذكور المصابة لمنع نقل المرض إلى المواشي السليمة عن طريق التكاثر، بالإضافة إلى غلي الحليب ومشتقاته جيداً لمنع انتقاله إلى البشر.

هذا ويعرف عن المرض أن الحيوانات قد تحمل البكتيريا دون ظهور أي أعراض.

وبيّن الطبيب ريبر علي أن أكثر المعرضين للإصابة بالمرض هم الأطباء البيطريون أثناء تشخيصهم للمواشي، بالإضافة إلى مربي الماشية بسبب احتكاكهم المستمر مع المواشي، وينتقل إلى البشر عن طريق اللحم غير المطبوخ جيداً واللبن غير المغلي جيداً"، منوهاً "يجب الحرص على غسل اليدين جيداً بعد التعامل مع الحيوانات".

وأعراض الحمى المالطية التي تظهر عند المصاب هي ارتفاع كبير في درجات الحرارة وآلام في العضلات والتعرق وحمى مستمرة وفقدان الشهية والصداع. كما يسبب المرض مضاعفات لدى المصابين؛ مثل التهاب بطانة القلب الداخلية والتهاب الطحال والكبد والخصيتين والمفاصل والجهاز العصبي المركزي.

ونبّه الطبيب ريبر علي الأهالي إلى ضرورة الوقاية وإجراء التحاليل في حال ظهور أي أعراض للمرض، مشيراً إلى أن إقليم الجزيرة، ووفق متابعتهم، يشهد انتشاراً للمرض بين مربي الماشية.

(سـ)

ANHA