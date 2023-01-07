في باريس.. مظاهرة حاشدة للكردستانيين وأصدقائهم تنديداً بمجزرتيها الأولى والثانية

مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس التي وقعت في (9 كانون الثاني 2013)، تظاهر الآلاف من الكردستانيين وأصدقائهم اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس التي شهدت قبل أسبوعين مجزرة ثانية في (23 كانون الأول المنصرم).

واستهدفت مجزرة باريس الأولى المناضلات ساكينة جانسيز (سارا) وفيدان دوغان (روجبين) وليلى شايلمز (روناهي). فيما استهدفت مجزرة باريس الثانية المناضلة أمينة كارا (أفين كوي) والفنان مير برور والوطني عبد الرحمن كزل.

وتجمع الآلاف من الكرد وأصدقائهم أمام مركز معلومات كردستان حيث وقعت مجزرة باريس الأولى ورددوا هتافات "يعيش القائد آبو" و "الشهداء لا يموتون" و "Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" و "لا حياة دون القائد آبو"، وساروا إلى ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن تبدأ فعالية كبيرة لاستذكار شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية.

ورفع الكردستانيون وأصدقائهم صور شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية، بالإضافة إلى صور القائد عبد الله أوجلان والرموز والأعلام الكردية.

ونقلت وكالة روج نيوز عن اللجنة المنظمة للمظاهرة، أنها (المظاهرة) ستتألف من خط واحد و5 مواكب، حيث ستسير عائلات التي استشهد أبنائها في النضال من أجل حرية كردستان في الموكب الأول.

وفي الموكب الثاني، سيشارك في المسيرة حوالي 200 برلماني وأعضاء مجالس بلديات من الأحزاب السياسية والنقابات ونواب والمحامين المستقلين بأطيافه المختلفة.

في الموكب الثالث سينطلق أعضاء المنظمات والحركات النسائية وغيرها من المنظمات النسائية في باريس. وسيشارك أصدقاء الكرد من ألمانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ودول أوروبية أخرى في الموكب الرابع، فيما سيشارك الشعب الكردي في الموكب الخامس.

ووفقاً للمعلومات ستنضم النقابة العامة للعمال (CGT) إلى المظاهرة بأعلامها وعرباتها.

وعندما تصل إلى ساحة الجمهورية، من المقرر أن تبدأ الفعالية بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وسيتحدث العشرات من المسؤولين الفرنسيين والمثقفين والكتاب والأكاديميين وممثلي النقابات العمالية والمحامين وممثلي المنظمات الكردية وممثلي المنظمات الاشتراكية اليسارية.

(س ر)