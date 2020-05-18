ويصادف الـ 18 من أيار عيد الشهداء، وبهذه المناسبة تتوجه أسر الشهداء في روج آفا وأنحاء مختلفة من كردستان إلى مزارات الشهداء لإشعال الشموع فوق الأضرحة.

وعصر اليوم، توجهت أسر الشهداء إلى مزار الشهيد خبات ديرك في منطقة ديرك وفي كوباني توجهت الأسر إلى مزار الشهيد دجلة وتوجهت أسر الشهداء في قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان.

كما توجه الأهالي إلى مزار الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، وفي قرية الداودية التابعة لمدينة الحسكة توجه الأهالي وقوى الامن الداخلي ومقاتلو قوات سوريا الديمقراطية إلى مزار الشهيد دجوار.

وفي المزارات أوقدت الشموع على أضرحة الشهداء.

(كروب/م)

ANHA