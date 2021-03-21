في عيد نوروز... قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تهاجم قوات الكريلا!

وبحسب إفادات مصادر محلية، فقد هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الساعة الـ 08:00 من صباح اليوم معسكرًا لقوات الكريلا في منطقة بردسوري في خاكوركه في مناطق الدفاع المشروع (مديا).

الكريلا لم تشتبك مع القوات المهاجمة

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تجنبت قوات الكريلا الدخول في اشتباك مباشر مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي دخلت المنطقة.

وتزامن هجوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي فوق المنطقة.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا منذ نحو عام، وذلك على خلفية التهديدات والهجمات المتكررة لحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي.

وفي الـ 12 من آذار الحالي، فقد عنصر من قوات الحزب الديمقراطي حياته بسبب لغم في منطقة خاكوركه، واتهم إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب العمال الكردستاني بهذه الواقعة. لكن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي كذّب تلك الاتهامات بعد يوم واحد فقط.

وفي الـ 19 من آذار الحالي، أصيب المواطن لقمان جتو بجراح داخل سيارته في قرية سنينه بسبب إطلاق نار من مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي من طراز كوبرا.

وتعرضت منطقة خاكوركه، يوم أمس، لقصف عنيف نفذته طائرات حربية ومروحيات تابعة لجيش الاحتلال التركي.

(م)