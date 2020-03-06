في أولى ساعات وقف إطلاق النار.. 15 قتيلاً من النظام والمرتزقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع خسائر بشرية جراء الاستهدافات والاشتباكات بين قوات النظام والمجموعات المرتزقة على محاور في جبل الزاوية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة, وبعد بدء وقف إطلاق النار الجديد.

حيث قُتل 6 عناصر من قوات النظام ، بينما قُتل 9 على الأقل من مرتزقة "الحزب الإسلامي التركستاني" التابع لتركيا.

ونشر المرصد السوري منذ قليل: أمضى وقف إطلاق النار الجديد الموقع بين روسيا وتركيا ساعاته الـ 8 الأولى بهدوء نسبي وحذر ساد عموم المنطقة، حيث تغيب طائرات النظام والروس الحربية عن أجواء المنطقة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

فيما تخلل الهدوء الحذر في ساعاته الثلاث الأولى قذائف صاروخية متبادلة بين قوات النظام والمرتزقة على محاور بريف سراقب شرق مدينة إدلب، بالإضافة لإطلاق قوات النظام عدة قذائف على مناطق في الابزمو وتقاد بريف حلب الغربي، والفطيرة والبارة بجبل الزاوية، عقب ذلك عاد الهدوء الحذر للمنطقة.

وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس عن وقف لإطلاق النار في إدلب.

وهذا الاتفاق ليس الأول من نوعه, حيث فشلت جميع الاتفاقات السابقة حول وقف إطلاق النار وأدت فيما بعد إلى جولة تصعيد كبيرة، سقط خلالها جنود أتراك.

(ي ح)