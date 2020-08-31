في أول رحلة جوية مباشرة.. وفدان أمريكي وإسرائيلي إلى الإمارات

وذكرت قناة inews24، أن الطائرة التي ستفتتح العلاقات بين الطرفين ستكون من شركة "إل عال"، وستمر فوق الأجواء السعودية، وستحمل وفدًا إسرائيليًّا يتقدمه رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، ووفدًا أمريكيًّا يتقدمه مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ومستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنير.

وفي جانب آخر، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن المملكة العربية السعودية سمحت للطائرة الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها في رحلتها من إسرائيل إلى الإمارات، على الرغم من عدم وجود أي علاقات رسمية بين المملكة العربية السعودية و"إسرائيل".

وقد وافق السعوديون على السماح بمرور الطائرة الإسرائيلية لوجود شخصيات أميركية بارزة على متنها.

وبحسب ما ذكرته القناة، ستستمر زيارة الوفد الإسرائيلي بمرافقة الوفد الأمريكي إلى أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم وغدًا، وستشمل اجتماعات لفرق عمل مشتركة تتناول مواضيع متنوعة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقات التعاون في المجالين المدني والاقتصادي.

أيضًا، سيُعقد خلال هذه الزيارة، اجتماع ثلاثي في أبو ظبي لرؤساء الوفود: رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جارد كوشنير ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد.

كما يعقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في أبو ظبي اجتماعات مع مسؤولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما قالته القناة.

ووصف الإعلام الإسرائيلي هذه الخطوة بـ "التاريخية"، إذ هذه هي الرحلة الأولى لشركة طيران إسرائيلية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبهبوط الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي يقام حفل استقبال رسمي في المطار بمشاركة الوفود.

(ع م)