في استذكار مجزرة حلبجة دعوة إلى التكاتف لعدم تكرار المجازر في ظل وجود الاحتلال

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع مؤتمر ستار في ناحية تل تمر، اجتماعًا لاستذكار مجزرة حلبجة في ذكراها الـ 33 والتي راح ضحيتها أكثر من 5آلاف شهيد على يد النظام البعثي العراقي.

الاجتماع الذي عقد في صالة مجلس عوائل الشهداء بالناحية، حضره المئات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها عضو حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الرحمن حسين، وبدأ بشرح المجازر التي ارتكبها النظام التركي والنظام السوري بحق الشعب الكردي في سوريا، بالإضافة إلى الحديث عن المجازر التي ارتكبت على أيدي التنظيمات الإرهابية خلال الثورة السورية.

وأضاف حسين "استذكرنا اليوم الذكرى الـ 33للمجزرة التي ارتكبها النظام العراقي البعثي ضد الشعب الكردي في حلبجة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشعب الكردي دون أي ذنب".

وبيّن حسين، أنه خلال عشرة أعوام من عمر الثورة السورية كانت هناك العديد من المجازر بحق الشعب الكردي، كالمجازر التي حصلت في عفرين وسري كانيه وغيرها الكثير من المناطق المحتلة.

وقال حسين في نهاية حديثها "نطالب جميع الشعوب والمكونات بالتكاتف لعدم السماح بتكرار المجازر بحق شعوب المنطقة وبشكلٍ خاص الشعب الكردي، في ظل وجود دولة الاحتلال التركي في المنطقة وتطبيقها سياساتها العثمانية الحافلة بالمجازر".

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على المقاومة ضد كافة الجهات التي تحاول النيل من إرادة شعوب المنطقة.

(د أ/هـ ن)

ANHA