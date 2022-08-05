في اشتباك مع مطلوب.. 16 قتيلاً وجريحاً بينهم عناصر من قوات دمشق في مدينة حلب

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مواطناً - وهو أحد المطلوبين - فجر قنبلة في حي الميدان في مدينة حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، ليلة أمس، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين.

وفي سياق ذلك، لاحقه عناصر من "قوى الأمن الداخلي" ودورية من "الأمن العسكري"، لإلقاء القبض عليه، ليقدم على مقاومتهم بالقنابل التي كانت بحوزته، في حين تمكنت الدوريات من قتله بعد عصيانه.

وأسفرت الحادثة عن مقتل المطلوب ومواطن آخر، وإصابة 14 آخرين، بينهم 6 عناصر من أجهزة الشرطة والأمن العسكري التابع لقوات حكومة دمشق، بينهم ضابطان.

(د ع)