في أربعينية شهداء مجزرة الهلالية.. عائلة كلو تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة تركيا على جرائمها

خرج اليوم، المئات من أهالي مدينة قامشلو في مسيرة، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق العائلة الوطنية (عائلة كلو) في مدينة قامشلو عبر طائراته المسيّرة، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة المجرمين، وذلك في أربعينية الشهداء الثلاثة.

وارتكب الاحتلال التركي مجزرة في الـ 9 من تشرين الثاني من العام الجاري في حي الهلالية بمدينة قامشلو بحق عائلة كلو، حيث استشهد على إثرها الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيداه مظلوم ومحمد كلو.

وانطلق المشاركون في المسيرة من مفرق منير حبيب نحو مبنى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، رافعين يافطات كتب عليها "ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على شعبنا في قامشلو"، "ندين ونستنكر المجزرة البشعة بحق العائلة الوطنية والشعب الكردي بأجمعه"، بالإضافة إلى رفع صور شهداء المجزرة وصور القائد أوجلان.

ولدى وصولهم أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قامشلو، وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم ألقت كلستان كلو، بياناً باسم عائلة كلو، جاء فيه:

"ارتقت ممارسات وتعديات الدولة التركية داخل الأراضي السورية إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية الأممية تقارير وبيانات تجرّم أفعال وممارسات الدولة التركية بحق مكونات وشعوب سوريا".

وتابع البيان: "استمرت الدولة التركية في سلوكياتها الإجرامية دون رادع، منتهزة الأزمة التي يمر بها الشعب السوري، حيث كان للدولة التركية اليد في تأزيم وإطالة عمر الأزمة أكثر، وسط صمت دولي إزاء أفعالها الإجرامية، حتى وصل بها الأمر إلى استخدام الطيران المسيّر، مستهدفة الأشخاص المدنيين، وكان آخرها استهداف ثلاثة أفراد من عائلة كلو ما أدى إلى استشهادهم".

وناشد البيان "المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية حماية المدنيين وصون كرامتهم وإنسانيتهم، وتحقيق العدالة وفتح تحقيق شفاف؛ للوصول إلى محاكمة دولية مستقلة عادلة، يقاضى فيها المجرمون بصفتهم ووظائفهم المدينة والعسكرية".

وأكدت عائلة الشهداء استعدادها التام للتعاون مع الجهات الدولية ذات الشأن في تقديم أدلة على إجرام الدولة التركية، بهدف إحقاق الحق عبر ردع إجرام الدولة التركية بحق الأعيان المدنيين من مكونات وشعوب سوريا.

وفي الختام، تم تسليم البيان إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قامشلو، من قبل عائلة كلو.

(كروب/آ)

ANHA