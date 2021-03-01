في أربعينية الشهيدات سعدة وهند.. مسيرة حاشدة بالشدادي

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام بلدية الشعب في ناحية الشدادي إلى ساحة الجبسة، المئات من أهالي الناحية الذين رفعوا صور الشهيدتين سعدة وهند ورددوا الشعارات التي تحيي نضال المرأة ومقاومتها.

وبدأت المسيرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لشهداء الحرية، بعدها ألقت عضو منسقية المرأة في مقاطعة الحسكة، شكرية محمد، كلمة لفتت إلى الدور النضالي للمرأة، وأشارت إلى مقاومة الشهيدتين سعدة وهند اللتان رسمتا طريق النضال والحرية لكافة نساء المنطقة.

وأكدت شكرية محمد أن المخططات الإرهابية المُسيّرة من قبل دولة الاحتلال التركي وغيرها، لن تثني النساء عن إكمال درب النضال والمقاومة.

وألقت بعدها الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر العبد الله، كلمة قالت فيها: "إن الشهيدتان سعدة وهند هما شهيدتا نضال المرأة وهما شهيدتا حرية المرأة وأخوة الشعوب والأمة الديمقراطية".

وأكدت أن "شهادتهما وسام لنا ووصمة عار للأعداء والإرهاب، لن ينساها التاريخ، وسيسجل نضالهما من أجل الحرية".

ولفتت سمر العبد الله إلى أنه وبالتزامن مع استذكار الشهيدات سعدة وهند يتأهب العالم بأسره للاحتفال بيوم الثامن من آذار، اليوم العالمي المرأة، هذا اليوم الذي أُعلِن تقديرًا لجهود المرأة، موضحة أنه "يوم تحشد فيه جميع الطاقات لتسهيل الطريق أمام المرأة للحصول على حقوقها".

واختتمت حديثها بالقول "إن الجريمة النكراء التي ارتكبها داعش بدعم تركي بحق الشهيدتين سعدة وهند لن تزيدنا إلا إصرارًا على متابعة المسيرة النضالية للمرأة حتى تحقيق حريتها".

واختُتمت المسيرة بعرض مسرحي لفرقة الهلال الذهبي، بعنوان "عندما تهاجر الأحلام" والتي كان هدفها تسليط الضوء على معاناة المرأة وقدرتها على تحدي الظروف ومناهضة الأفكار والذهنيات المتخلفة.

(س ر)

ANHA

