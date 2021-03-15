في أقل من أسبوع.. الاحتلال التركي ينشئ خامس قاعدة عسكرية في عين عيسى

وأنشأ الاحتلال التركي عددًا من القواعد العسكرية على عمق 32 كم، داخل الأراضي السورية بجوار الطريق الدولي الـ M4، خلال الـ 4 أشهر الماضية.

وتنتشر القواعد التركية شمال بلدة عين عيسى بالإضافة إلى شرقها وغربها، مشكلةً طوقًا من القواعد؛ التي تسعى من خلالها تركيا إلى مراقبة البلدة والطريق الدولي الواصل بين إقليمي الجزيرة والفرات.

وأنهى الاحتلال التركي بناء خامس قواعده على أطراف قرية الخالدية غرب البلدة بـ 6 كم، على أنقاض منازل القرويين المهّجرين قبل عام ونصف على يد الاحتلال التركي ومرتزقته.

ويستقدم الاحتلال تعزيزات عسكرية على الدوام إلى القواعد العسكرية، متضمنة أسلحة ثقيلة بعد نصب أبراج عليها كاميرات مراقبة، ورادارات ضد الطائرات المُسيّرة، إلى جانب تحصينها بسواتر ترابية عالية.

وتمكنت وكالتنا من توثيق عمليات حفر الخنادق ورفع السواتر الترابية على طول الطريق الدولي، ضمن المساعي التركية لربط قواعدها العسكرية ببعض.

وجاءت عملية بناء القواعد العسكرية في خضم 3 أشهر من العدوان التركي المستمر على ناحية عين عيسى والريف الغربي لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض.

وتنتشر القوات الروسية إلى جانب قوات الحكومة السورية على طول خطوط التمّاس جنوب الطريق الدولي الـ M4 دون تحريك ساكن في وجه الجرائم والانتهاكات التركية خلال الأشهر الماضية.

وكان مراسل وكالتنا، في ناحية تل تمر، قد أفاد بإنشاء الاحتلال التركي قاعدة عسكرية جديدة له شمال غرب الناحية، وأوضح أن الاحتلال بصدد إنشاء قاعدة أخرى على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان.

(ز س)

ANHA