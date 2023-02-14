في انتفاضة روجهلات وإيران.. إدانة للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان

وشهدت مدن إيلام كرمنشاه في روجهلات كردستان وأصفهان وأحواز ومشهد والعاصمة طهران، أمس الإثنين، نشاطات احتجاجية من قبل عمال وموظفي دائرة الاتصالات والمتقاعدين؛ بسبب تأجيل رواتبهم وعدم دفعها، وفقاً لوكالة روج نيوز.

إلى جانب ذلك، نظم عمال "كانى مسي سرجان" في كرمنشاه أيضاً اعتصاماً ضد تأخير رواتبهم، ويستمر نشاطهم في يومه الرابع. وفي طهران رفع قسم من عمال العقود في شركة النفط ومجموعة من الموظفين دعوى وطالبوا بدفع رواتبهم وزيادتها.

من جهة أخرى، وفي إطار انتفاضة " Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية"، أدينت مؤامرة 15 شباط ضد القائد عبد الله أوجلان خلال فعاليات ونشاطات مختلفة، وكتب الشباب في العديد من مدن روجهلات كردستان شعارات مناهضة للدولة الإيرانية على الجدران، كما أدانوا المؤامرة الدولية.

من جهتهن، اجتمعت أمهات السلام في مدينة سقز وهتفن بشعار "لا حياة بدون القائد" و "Jin, Jiyan, Azadî".

(ي م)