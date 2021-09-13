في عملية انتقامية لقوات الدفاع الشعبي.. مقتل 8 جنود من جيش الاحتلال التركي

وجاء نص البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي كما يلي:

"يوم 23 آب من عام 2021 استشهدت إحدى قائدات منطقة غابار وهي رفيقتنا دلجين ماريا ديرسم نتيجة قصف طال ميدان الشهيد أرام في منطقة غابار التابعة لشرناخ".

سجل رفيقتنا الشهيدة دلجين كما يلي:

الاسم الحركي: دلجين ماريا ديرسم

الاسم والكنية:سانية توبراك

الأم – الأب :لطيفة – مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد:23آب 2021غابار

في إطار حملة نصر أبطال بوطان

بدأ الجيش التركي بعملية عسكرية يوم 6 أيلول في ميادين فندكى جبال بزنا، والشهيد باهوز في منطقة غابار . سيطرت قواتنا على الجنود المتواجدين في ميدان الشهيد باهوز واستهدفتهم في اليوم نفسه وأسفرت هذه العملية عن مقتل جنديين على الأقل وانسحب جنود الاحتلال بعد هذه العملية من المنطقة في 7 أيلول .

بدأ جيش الاحتلال التركي عملية في ميدان جراف التابع لغابار في دها سيرت في تلة المقاومة وسهل مستوخ .

نفذت قواتنا عملية نوعية يوم 7 أيلول حوالي الساعة 19:00 ضد عربة مصفحة من نوع كيربي عائدة لجيش الاحتلال بين قريتي أفال ونيتي .وأسفرت هذه العملية عن مقتل 6 جنود وإصابة 4 آخرين وتدمير العربة المصفحة وسحبت الدولة التركية المحتلة قتلاها عن طريق المروحيات.

في ميدان المقاومة في ورخل في آفاشين

قصف الجيش التركي المحتل منطقة المقاومة في ورخل بالأسلحة الثقيلة يوم 12 أيلول الساعة 21:00

وحاول بعد القصف التقدم في المنطقة، فجرت معركة بين جنود الاحتلال ومقاومي ورخل وعلى الرغم من استخدام جيش الاحتلال التركي لتقنيات متقدمة إلا أنه لم يستطع التقدم .

ارتكب الجيش التركي المحتل فجر يوم 13 أيلول جريمة حرب حيث قصف ميدان المقاومة في ورخل بالغازات السامة .

وضرب منطقة الدفاع المشروع (ميديا) بالأوبيس والمروحيات والطائرات الحربية .

كما حلقت المروحيات على مناطق مروانوس الكتيبة العربية، التلة البيضاء والتلة الحمراء وتلة أليمان في آفاشين يوم 12 أيلول ليلاً.

قصف جنود الاحتلال قرية بانك وميدان بيربل في حفتانين بقذائف الأوبيس يوم 11 أيلول وفي تمام الساعة 22:45.

قصفت الطائرات الحربية تلة دشتان في منطقة سنين في خاكورك يوم 12أيلول الساعة 23:00.

(ل)

ANHA