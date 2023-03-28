في اليوم الثاني من مهرجان المسرح.. إقبال كبير وحضور لمسرح المرأة

يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح بنسخته السادسة، في يومه الثاني وسط حضور لافت من رواد المسرح، وفنانون ومختلف شرائح المجتمع، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وافتتح المهرجان في يومه الثاني الساعة 12 ظهراً، بعرض مسرحية Çentê Weso""، تأليف وإخراج فاطمة أحمد، وتمثيل فرقة الشهيد دارسي التابعة لحركة الهلال الذهبي في مقاطعة الحسكة.

وتحكي المسرحية قصة عائلة في ثورة روج آفا، تستغل المناصب التي تشغلها في المؤسسات وداخل المجتمع لمصالحها الشخصية والنفع الشخصي، وتؤدي خادمة هذه العائلة الدور الرئيس، حيث تربطها علاقة اجتماعية قوية مع سيدة العائلة، ولكن إنكار هذه السيدة لحقيقتها واستغلالها للمنصب، حرما الخادمة من حقوقها.

لتأتي رسالة المسرحية في الحوار الأخير للخادمة مع نفسها، بأنها لن تبقى أسيرة لهذه العائلة، وستتحرر منها، ووجّهت رسالة للجمهور مفادها "الحياة والعمل ليسا لرفع المقامات وتجميع الثروات وإنكار حقوق الآخرين، بل لخدمة المجتمع والوصول إلى الأحلام التي عجزت الأمهات والآباء عن تحقيقها".

فيما كان من المقرر عرض مسرحية ثانية خلال اليوم الثاني، تحت عنوان"kontayiner" ولكن لعدم حضور الفرقة من مدينة حلب السورية؛ فقد أُلغي عرضها.

هذا، ومن المقرر أن تتواصل فعاليات مهرجان الشهيد، يكتا هركول للمسرح في نسخته السادسة بعرض مسرحيتين يومياً، إلى جانب محاضرات عن فن المسرح حتى 1 نيسان المقبل.

(خ ع/ ل م)

ANHA