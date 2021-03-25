في اليوم الثاني من خيمة الاعتصام: يجب تصحيح مسار محاكمة القائد ليتم الإفراج عنه

توافد اليوم، حشد من أهالي ناحيتي عامودا وتل براك في مقاطعة قامشلو إلى خيمة الاعتصام المستمرة في يومها الثاني على التوالي للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان.

وزينت خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل مؤتمر ستار في حديقة آري بمدينة قامشلو بصور القائد عبد الله أوجلان ومؤتمر ستار ولافتة كتب عليها "حان وقت حرية القائد آبو".

بدأت الفعالية بإلقاء محاضرة من قبل عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، خالد عمر، عن قضية القائد عبد الله أوجلان والذي قال: "إن نيل الشعوب لحقوقها وخاصة حق تقرير المصير هو أمر مشروع، وإن الشعوب مسلوبة الحقوق، مضطرة للنضال في سبيل حقوقها".

وتابع عمر: "جاءت كفالة القانون الدولي لهذا الحق في صدر العهد الدولي للحقوق الإنسانية والمدنية المؤرخ عام 1966، والذي نص على عدد من المواد والمبادئ منها (المادة1) والتي تنص على: أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)، (والمادة 11) والتي تنص على: أن كل شخص يعتبر بريئًا إلى أن يثبت إدانته في محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

وتطرق عمر إلى المبادئ والقوانين الدولية التي تطبق على المعتقلين وقال: "المبدأ (19) والذي ينص على أن يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوروه أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتراسل معهم، وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنًا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية".

وفي ختام حديثه دعا عمر منظمة الحقوق الدولية وحقوق الانسان بإعادة محاكمة القائد أوجلان وقال: "ينبغي أن تتم إعادة محاكمة القائد أوجلان وأن يتم تصحيح مسار محاكمته ليصدر القرار بالإفراج عنه، ورد اعتبار له، ورد اعتبار الشعب له، وإلا فإن كل رعاة القانون الدولي وحقوق الإنسان من مؤسسات وشخصيات سوف لن يرحمها التاريخ".

وبدورها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار لبلدة تل براك حنان سليمان كلمة بينت فيها: "إن الدولة التركية تستمر في سياستها ضد الشعب الكردي والقائد أوجلان وتستمر في فرض العزلة المشددة عليه في سجن إمرالي".

وتابعت حنان: "إن استمرار العزلة على القائد ومنع محاميه والكادر الطبي من زيارته أدت إلى تدهور وضعه الصحي في السجن"، مؤكدة أن "الشعب الكردي وعموم شعوب شمال وشرق سوريا لن تقبل ذلك".

مطالبة المنظمات الإنسانية بالتدخل السريع والضغط على الدولة التركية لرفع العزلة على القائد عبدالله أوجلان والكشف عن وضعه الصحي والسماح للكوادر الطبية بزيارته.

(ه ع/م ح)

ANHA