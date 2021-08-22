في اليوم الثالث للاعتصام دعوات لتصعيد النضال في وجه فاشية الدولة التركية

لليوم الثالث على التوالي يتوافد أهالي إقليم عفرين إلى خيمة الاعتصام التي نصبها اتحاد إيزيدي عفرين وذلك للمشاركة في فعالية الاعتصام احتجاجاً على هجمات جيش الاحتلال التركي ضد شنكال والشعب الإيزيدي.

وشارك في فعالية الاعتصام، اليوم، ممثلون عن هيئات الإدارة الذاتية ومؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطية وحركة الشبيبة الثورية السورية وحركة الثقافة والفن.وبدأت فعالية اليوم الثالث والأخير بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى عضو اتحاد إيزيدي عفرين، أسعد ماركو، كلمة وجه فيها رسالة إلى المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء ما يتعرض له الإيزيديون، نتمنى أن يصل صوتنا للعالم أجمع ليدركوا ما يحدث هنا من انتهاكات واختراقات من قبل الجهات المعادية".

تلاها كلمة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، بكر علو، حمّل فيها العالم أجمع مسؤولية ما يحصل للشعب الإيزيدي "إن المجازر التي تعرض لها الإيزيديون كانت بموافقة دولية، الجميع مسؤولون بخصوص ما يحدث للشعب الإيزيدي، ولا يمكن لأحد التهرب من تلك المسؤولية".

من جهته، أشار عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة عفرين رشيد عفرين إلى أن السياسة التركية تجاه جميع المناطق المحررة هي نفسها، وحث الشبيبة على التصدي لها "صعّدت تركيا من حدة هجماتها على المناطق المحررة في شمال وشرق سوريا وفي شنكال، وهذا ليس محض صدفة، فتركيا تحاول بكافة السبل أن تحقق غاياتها ضمن تلك المناطق، ولهذا على الشبيبة أن تدرك تلك المساعي ولا تسمح لها بأن تصل لمبتغاها".

وأطلق اتحاد إيزيدي مقاطعة عفرين فعالية اعتصام، يوم الجمعة الفائت، للتضامن مع أهالي شنكال والتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي.

(كروب/ك)

ANHA