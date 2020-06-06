في اليوم الثالث لحملة ردع الإرهاب مصادرة أسلحة وذخائر والقبض على مرتزقة

صادرت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من الأسلحة والذخائر كان عناصر خلايا مرتزقة داعش ينوون استخدامها في هجماتهم، وذلك خلال اليوم الثالث من حملة ردع الإرهاب.
خبر 2020-06-06T21:19:00 مركز الأخبار

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية التقدم في ريفي الحسكة ودير الزور، في إطار حملة ردع الإرهاب.

وتمكنت القوات في اليوم الثالث للحملة من إلقاء القبض على 12 مرتزقاً، كما عثرت بحوزتهم على كميات من الأسلحة والذخائر.

وشملت الأسلحة الذخائر التي تم تمت مصادرتها في بادية دير الزور القريبة من الحدود العراقية، 3 أسلحة كلاشينكوف مع 8 مخازن، إضافة إلى مسدس مع 3 مخازن وسلاح برنو، وذخيرة سلاح بي كي سي.

الصور والمقاطع المصورة التي التقطتها مراسلو وكالتنا، تظهر جانباً من الأسلحة والذخائر التي تمت مصادرتها، بالإضافة إلى عملية القبض على أحد المتعاونين مع مرتزقة داعش.

(كروب/ك)
ANHA


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