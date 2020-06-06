في اليوم الثالث لحملة ردع الإرهاب القبض على 18 مرتزقاً

واصلت حملة ردع الإرهاب تقدمها في ريفي الحسكة ودير الزور لليوم الثالث على التوالي، وسط تعاون من أهالي المنطقة مع الحملة.

وذكر مراسلو وكالة أنباء هاوار الذين يواكبون تقدم حملة ردع الإرهاب أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت خلال اليوم الثالث للحملة مسافة 20 كم بالعمق و60 كم عرضا في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

اعتقال 18 مرتزقاً

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية خلال اليوم الثالث للحملة من اعتقال 18مرتزقاً من خلايا داعش في المنطقة، وذلك بناء على المعلومات الاستخباراتية وتعاون أهالي المنطقة، ليصل بذلك عدد المرتزقة الذين تم القبض عليهم منذ انطلاق الحملة إلى 48 مرتزقاً.

قيادي في قسد: الأهالي يتعاونون مع قواتنا

إلى ذلك نقل مراسلونا عن القيادي في قوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والمشاركة في الحملة، رشو حلينج، أن أهالي منطقة بادية شمال وشرق دير الزور أبدوا تعاوناً ملحوظاً مع قوات سوريا الديمقراطية، بما فيه تبادل معلومات حول أماكن تواجد المرتزقة.

حلينج أكد أن الحملة مستمرة إلى حين الوصول إلى نهر الفرات.

وأكد مراسلونا أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت خلال الحملة من الاستيلاء على كميات من المعدات والأسلحة كانت بحوزة المرتزقة الذين تم إلقاء القبض عليهم.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في الـ 4 من شهر حزيران الجاري عملية ردع الإرهاب ضد خلايا داعش في ريفي الحسكة ودير الزور، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

(كروب /ك)

ANHA