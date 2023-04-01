في اليوم السادس لمهرجان الشهيد يكتا هركول.. عرض مسرحية تجسد ملحمة ممو وزين

يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول السادس للمسرح بفعالياته في مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو في يومه السادس وسط إقبال كبير.

وتضمن برنامج اليوم السادس، عرض مسرحية كوميدية تحت عنوان" عفواً ممو وزين" شارك في تمثيلها، فرقة "خالقوا الأمل" من مقاطعة شهباء، ومكونة من 4 ممثلين، والمسرحية من تأليف الكاتب أحمد اسماعيل وإخراج محي الدين أرصلان.

وتجسد مسرحية "عفواً ممو وزين"، المستوحاة من ملحة ممو وزين التاريخية التي ألفها الشاعر الكردي أحمد خاني، قصة عشق شاب وشابة، وهي عبارة عن مسرحية ضمن مسرحية، تتجسد في بدايتها، فكرة تسلط السلطات على المسرح الكردي ومنع عرض كل شيء مرتبط بالقضية الكردية والثقافة الكردية، ليتم فيما بعد تجسيد قصة ممو وزين، ولكن هذه المرة لا تنتهي قصة العاشقين بموتهما، بل بالفراق، ولا يلعب "بكو" دور الشرير في القصة.

وما ميز اليوم السادس للمهرجان مشاركة فرقة "كايا" من مدينة بوكان في شرق كردستان، بمسرحية "الحلم الأسود" من إخراج كاوا محمد زارة، ومثلت من قبل فنانتين باللهجة الصورانية، وتحكي المسرحية معاناة امرأة تعاني من أمراض نفسية جراء الظروف الصعبة التي مرت بها، وتجسد الصراع بين الخير والشر.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان بعرض مسرحيتين يومياً إلى جانب محاضرات عن المسرح ليختتم بتسليم الجوائز للفائزين كأفضل عمل.

(خ ع/ف)

ANHA