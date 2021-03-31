وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا في الـ 28 من آذار الجاري عملية امنية واسعة النطاق في مخيم الهول ٤٥ كم شرق مدينة الحسكة شرق سوريا، بهدف انهاء تأثير داعش وخلاياها في المخيم، باسم حملة الإنسانية والأمن.

وتستمر الحملة في مخيم الهول بعد أن بدأت قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة بعمليتها الأمنية في القطاع الرابع، وسط استمرار تجديد قاعدة البيانات للقطاعيين.

وبحسب ما افاده مراسلنا في الحملة، بأنه منذ الساعة السادسة صباحا بدأت القوى الأمنية والعسكرية بعزل القطاع الرابع عن باقي القطاعات وانتشرت داخل القطاع، بحثا عن مطلوبين لديها والأسلحة التي تستخدم في ترهيب قاطني المخيم وتستخدم في القتل.

وبحسب مراسلنا الذي يتابع الحملة بأن القوى الأمنية والعسكرية اعتقلت خلال ثلاثة أيام الماضية من الحملة أكثر من ٧٠ مرتزق من مرتزقة داعش ممن يعملون كخلايا داخل المخيم، ويقفون خلف عمليات القتل وإحراق مستودعات ومقرات المنظمات.

وقد أنهت قوى الأمن الداخلي يوم أمس التمشيط من القطاع الثاني، والثالث، والسابع، واعتقلت فيها 11 داعشية من متورطات بجرائم قتل، ومرتبطات بالخلايا داخل المخيم، وتوقيف 14 داعشي متورطين بنفس الجرائم.

كما أن القوى الأمنية والعسكرية عثرت خلال عمليات التفتيش في يومها الثالث من الحملة على نفق وملابس عسكرية داخل الخيم، وذخيرة لسلاح كلاشينكوف وضبط عدد من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة عائدة للمرتزقة.

(م ح)

ANHA