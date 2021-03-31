وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال شرق سوريا في الـ 28 من آذار الجاري عملية أمنية واسعة النطاق في مخيم الهول ٤٥ كم شرق مدينة الحسكة، بهدف إنهاء تأثير داعش وخلاياه في المخيم، باسم حملة الإنسانية والأمن.

وتستمر الحملة في مخيم الهول بعد أن بدأت قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة بعمليتها الأمنية في القاطع الرابع، وسط استمرار تجديد قاعدة البيانات للقطاعيين.

وبحسب ما أفاده مراسلنا في الحملة، فإنّه منذ الساعة السادسة صباحًا بدأت القوى الأمنية والعسكرية بعزل القاطع الرابع عن باقي القطاعات وانتشرت داخله، بحثًا عن المطلوبين والأسلحة التي تستخدم في ترهيب قاطني المخيم وتستخدم في القتل.

وبحسب مراسلنا الذي يتابع الحملة، فإنّ القوى الأمنية والعسكرية اعتقلت خلال ثلاثة أيام الماضية أكثر من ٧٠ مرتزقًا ممن يعملون كخلايا داخل المخيم، ويقفون خلف عمليات القتل وإحراق مستودعات ومقرات المنظمات.

وقد أنهت قوى الأمن الداخلي، يوم أمس، التمشيط من القاطع الثاني والثالث والسابع، واعتقلت فيها 11 داعشية من متورطات بجرائم قتل، ومرتبطات بالخلايا داخل المخيم، وتوقيف 14 داعشيًّا متورطين بالجرائم نفسها.

(م ح)

ANHA