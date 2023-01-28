وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن القوات المشتركة المشاركة في حملة الانتقام لشهداء الرقة واصلت حملتها لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب بيان نشره المركز فإن عمليات التفتيش شملت في اليوم الرابع مدينة الرقة وريفها وبلدتي المنصورة وصرين وأريافهما.

وأضاف البيان "وقد تمكنت القوات المشتركة خلال عمليات التمشيط يوم أمس من العثور على كميات كبيرة من الذخائر والقذائف كما وألقي القبض على ستة من مرتزقة داعش في المناطق التي تم تفتيشها وتمشيطها."

كما ذكر البيان أن "من بين المعتقلين مرتزق كان مسؤولاً عن تأمين مكان إقامة واختباء الخلية الإرهابية حتى قامت بالهجوم على القسم الغربي لقوى الأمن الداخلي في أواخر شهر كانون الأول الماضي.

إضافة لمرتزق قد عمل على تجهيز أدوات التفجير عن بُعد، بعد خضوعه لدورات تدريبية على التفخيخ في البادية.

وقد بدأت القوات المشتركة صباح اليوم بعمليات التمشيط والتفتيش في حي الفرات ضمن مدينة الرقة ومنطقة الصفصافة في ريف الطبقة، ولا تزال مستمرة".