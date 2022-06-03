في اليوم المائة من تحركها العسكري.. روسيا تعزز ضغوطها على دونباس

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذا السياق مساء الخميس "حققنا بعض النجاح في معركة سيفيرودونتسك. لكن ما زال الأمر مبكراً جداً. هذه أصعب منطقة في الوقت الحالي". وتحدث عن وضع مماثل في المنطقة المحيطة، لا سيما في ليسيتشانسك وفي بخموت.

وحول منطقة دونباس بأكملها، قال إن الوضع "لم يتغير كثيراً خلال النهار". وكان قد أشار قبيل ذلك إلى أن الوضع في الشرق "صعب فعلاً"، موضحا "نحن نخسر بين ستين ومائة جندي يومياً يقتلون في المعارك ونحو 500 جريح".

من جهته، قال حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غوداي صباح الجمعة "اليوم نقاتل ونسيطر على كل متر من منطقة لوهانسك". وأضاف "على الرغم من كل تصريحات الروس" ما زالت "تحت العلم الأوكراني".

وكان الرئيس الأوكراني صرح الخميس، أن القوات الروسية تسيطر حالياً على "حوالي عشرين بالمائة" من الأراضي الأوكرانية، أي حوالي 125 ألف كيلومتر مربع من البلاد.

وقبل التحرك العسكري، كانت القوات الروسية والموالية لها تسيطر على 43 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا منذ ضم شبه جزيرة القرم والاستيلاء على ثلث دونباس في 2014. ومنذ 24 شباط تقدمت خصوصاً في الشرق والجنوب على طول البحر الأسود وبحر آزوف وباتت تسيطر على ممر ساحلي استراتيجي يربط شرق روسيا بشبه جزيرة القرم.

وبعد فشل "هجومها" الخاطف لإسقاط حكومة كييف، ركزت القوات الروسية على دونباس، حيث تدور الآن حرب استنزاف.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي الخميس، على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك فرض حظر، مع استثناءات، على مشتريات النفط. لكنها تراجعت عن إدراج رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل على لائحتها السوداء بضغط من المجر.

وقال نائب رئيس الوزراء للطاقة ألكسندر نوفاك إن "المستهلكين الأوروبيين سيكونون أول من يعاني من هذا القرار". وأضح أنه "لن ترتفع أسعار النفط فحسب، بل سترتفع أيضاً أسعار المنتجات النفطية"، مؤكداً "لا أستبعد حدوث عجز كبير في المنتجات البترولية في الاتحاد الأوروبي".

وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة بايدن عقوبات جديدة تستهدف مجموعة من الأثرياء القريبين من السلطة أو أفراد من "النخبة" في موسكو، بمن فيهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقال زيلينسكي مساء الخميس "إنني ممتن للرئيس بايدن ولجميع أصدقائنا الأميركيين ولشعب الولايات المتحدة لدعمهم".

ومن جهته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس، أن الدول الغربية يجب ان تستعد "لحرب استنزاف" على "أمد طويل".

وكان ستولتنبرغ صرح الأربعاء في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن تنتهي غداً إذا أوقفت روسيا عدوانها".

وأضاف "لكننا لا نرى أي بوادر في هذا الاتجاه في هذه المرحلة".

ورأى بلينكن من جهته أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا ستستمر "عدة أشهر" أخرى.

(م ش)