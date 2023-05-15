في اليوم الخامس لمهرجان أوركيش قدمت 7 فرق فنية 26 أغنية

وحضر فعاليات اليوم الخامس العشرات من الأهالي وممثلون عن المؤسسات السياسية والمدنية والإدارة الذاتية، ومعلمو جامعة روج آفا وعدد من المثقفين والكتاب.

وقدمت كل من فرقة ستيرا زيرين (قامشلو)، وفرقة كلها هوري (رابطة عفرين في قامشلو)، وفرقة باور (حي قدور بك)، وفرقة ألنيا (رميلان)، وفرقة يك بار (قامشلو)، وفرقة روج ولات (كرباوي)، وفرقة آكري (عامودا) 26 أغنية من أغانيها الجديدة والأغاني التراثية. بحضور أعضاء لجنة التحكيم.

هذا ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم غد الثلاثاء بإعلان أسماء الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز.

ANHA